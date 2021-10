Els Mossos alerten d'una nova estafa per correu electrònic

Si reps un correu on un francès et vol donar la seva fortuna no caiguis, es tracta d'una trampa per robar-te diners

Actualitzada 10/10/2021 a les 13:02

Els Mossos d'Esquadra alerten d'una nova estafa que circula a través dels correus electrònics. El cos policial avisa que si reps en qualsevol moment un correu electrònic on un home francès et vol donar tota la seva fortuna no dubtis, es tracta d'una estafa.El correu en qüestió narra una història on un home francès que viu al camp, t'escriu per confiar-te un «secret» dient que pateix d'una greu malaltia de fase terminal, un tumor cerebral, dificultat respiratòria i a més a més l'han detectat positiu per covid-19. L'home diu que no té hereu i que la seva dona també va morir tràgicament fa poc. Per aquests motius et vol confiar tota la seva fortuna i et demanarà les teves dades bancàries per fer un ingrés previ o despeses inesperades. Una vegada ho proporcionis hauràs caigut en la trampa i et robaran tots els diners.Els Mossos d'Esquadra alerten d'aquest nou cas d'estafa, que has d'ignorar si t'arriba al teu correu, però també alerten d'altres casos més subtils on els estafadors es fan passar per Correus o altres impreses de transport perquè facis clic a un enllaç que t'introdueix un virus phishing per robar-te les contrasenyes al telèfon.