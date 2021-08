Salut notifica de la presència de listèria en diferents lots de botifarra

En el cas d'haver-los consumit i presentar alguna simptomatologia es recomana acudir a un centre de salut

Actualitzada 10/08/2021 a les 19:19

Les autoritats sanitàries de Catalunya han notificat a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) la presència del bacteri listèria monocytogenes en diversos lots de botifarra i «bull de llengua» que, amb la informació disponible, no han provocat afectació sanitària.Segons el comunicat de la Aesan, es tracta dels productes 'Botifarra negra', 'Botifarra negra Tradicional' i 'Bull de llengua' de la marca Salgot, amb dates de caducitat 07.08.2021 i 23.08.2021 (Botifarra negra), 24.08.2021 (Botifarra negra tradicional) i 16.08.2021 (Bull de llengua).Els nombres de lots afectats són Botifarra negra: 211804 i 212019; Botifarra negra Tradicional: 211804 i Bull de llengua: 212017.La seva distribució s'ha realitzat a Catalunya, Aragó, Illes Balears, Madrid i València.L'alerta s'ha generat després de la detecció del bacteri en un autocontrol realitzat per un client en un dels productes.L'establiment fabricador s'ha posat en contacte amb els seus clients i està gestionant la retirada.A més, aquesta informació ha estat traslladada a les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri) a fi que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.La Aesan recomana a les persones que tinguin en el seu domicili productes afectats per aquesta alerta que s'abstinguin de consumir-los i els retornin al punt de compra.En el cas d'haver-los consumit i presentar alguna simptomatologia compatible amb listeriosis (vòmits, diarrea o febre), es recomana acudir a un centre de salut.