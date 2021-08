El Govern fa una crida a la responsabilitat davant del risc d'incendi més elevat en 18 anys

Aragonès avisa que venen «dies crítics, amb un perill extrem» per l'onada de calor

Actualitzada 10/08/2021 a les 13:50

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat que l'onada de calor que afectarà Catalunya a partir de dimecres suposa un «perill extrem d'incendis». «Ens enfrontem a uns dies crítics», ha assegurat Aragonès en una piulada a Twitter, on ha afegit que el Govern prendrà mesures i intensificarà els mitjans per prevenir i lluitar contra el foc. Amb tot, el President ha fet una crida a la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat. Per la seva banda, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha admès que el risc és el més elevat dels últims 18 anys, i que l'onada de calor que afecta Grècia i Turquia ve cap a Catalunya. «Si un incendi crema, el podem apagar i fer-hi front. Si són molts, serà molt difícil», ha avisat.