Els Mossos van detenir la persona per atemptat, resistència a l'autoritat i desobediència

Actualitzada 10/08/2021 a les 18:33

Un home va ser detingut aquest dilluns per agredir un professional de l'Hospital Clínic quan aquest li va recriminar que no podia entrar a visitar un familiar pel límit de visites.El personal del centre va requerir la presència dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir per atemptat, resistència a l'autoritat i desobediència. L'home també es va encarar contra els agents. Els fets van tenir lloc cap a les 14.30 hores.