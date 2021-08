Protecció Civil de la Generalitat activa l'Alerta del pla PROCICAT per onada de calor

El Servei Meteorològic de Catalunya informa que a partir de dimecres i fins diumenge s'esperen temperatures màximes extremes

Actualitzada 09/08/2021 a les 19:56

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per Onada de calor davant les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar.

Segons les previsions meteorològiques, el pròxim dimecres s'inicia un episodi de temperatures màximes extremes que s'allargarà fins diumenge i que afectarà sobretot a les comarques de Ponent i Catalunya Central durant les hores centrals del dia.

El Departament de Salut ha posat el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) en fase 2.

Protecció Civil de la Generalitat ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques. Es demana als ajuntaments especialment que, si han de condicionar els espais i atesa la situació de pandèmia per coronavirus, que ho facin tenint en compte les mesures sanitàries i de seguretat pertinents (distància de seguretat, ús de mascareta i disposició de gel hidroalcohòlic).



Elevat risc d'incendi forestal

L'episodi de calor extrema anirà acompanyat d'humitats relatives molt baixes que durant la nit no es recuperaran. A més, aquest any està molt sent molt sec i la manca de precipitacions fa que la vegetació sigui molt vulnerable a patir un gran incendi forestal. En aquest sentit, Protecció Civil de la Generalitat ha emès una Prealerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals (INFOCAT) per la previsió molt elevada del risc d'incendi forestal en els propers dies a tot Catalunya.