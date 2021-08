El desplegament seguiria el model d'inspiració nòrdica de les Barnahus, que ja existeix a Tarragona

El Govern preveu obrir un total d'onze cases dels infants per atendre en un únic espai de forma integral menors que han estat víctimes d'abusos sexuals. La primera casa ja es va posar en marxa a Tarragona el 2020 com a part d'una prova pilot i ara es vol estendre arreu del territori català. Segons explica la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en una entrevista al diari 'ARA', la voluntat és desplegar-ne un total d'onze, almenys una per cada vegueria. Barnahus és un model promogut per Save the Children i el seu objectiu és evitar la revictimització dels menors, facilitant que instàncies com la policia, el jutjat, el servei d'infància o el centre mèdic els atenguin en un únic espai.