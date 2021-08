El Govern limita al 30% l'aforament en recintes esportius a l'exterior amb capacitat per a més de 10.000 persones

Actualitzada 09/08/2021 a les 17:08

El Govern ha aprovat aquest dilluns limitar al 30% l'aforament en recintes esportius a l'exterior amb capacitat per a més de 10.000 persones. A més, aquestes instal·lacions a l'aire lliure hauran d'establir espais sectoritzats -d'un màxim de 3.000 persones per sector- en seients preassignats i només per a públic abonat i local. Els assistents hauran d'estar asseguts i caldrà garantir una distància interpersonal d'1,5 metres. L'ús de la mascareta serà obligatori durant tot l'esdeveniment esportiu i no es podrà oferir servei de restauració. Les mesures seran validades dimecres pel Procicat i entraran en vigor dijous tan bon punt es publiquin al DOGC.