Oriol Mitjà, a favor de la vacunació obligatòria per sanitaris en contacte amb pacients vulnerables

Considera que ara que la població ja ha pogut decidir vacunar-se, «és el moment d'aplicar el certificat covid»

Actualitzada 08/08/2021 a les 12:25

L'epidemiòleg Oriol Mitjà s'ha mostrat aquest diumenge partidari que la vacunació contra la covid-19 sigui obligatòria per al personal sanitari que estigui en contacte amb persones vulnerables.En declaracions a RAC1, Mitjà ha argumentat que «és inconscient que un hospital posi en risc als seus pacients perquè té un metge, una infermera o un auxiliar sense vacunar».«La vacuna ha de ser obligatòria per a sanitaris i professors que tinguin contacte amb persones vulnerables», ha dit l'epidemiòleg de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), que ha indicat igualment que s'ha de posar la tercera dosi de la vacuna a les persones majors i a la població vulnerable. «A la població general encara no fa falta», ha assegurat.Ha assenyalat igualment que, com que tota la població «ha tingut ja la possibilitat de demanar cita per a vacunar-se», és el moment «d'aplicar el certificat covid».Respecte a la polèmica per la celebració de festivals musicals aquest estiu, que han causat nombrosos contagis entre els assistents, Oriol Mitjà ha dit que, si bé ell no els hagués permès, «no hem de demonitzar-los, ja que el seu impacte en la cinquena onada ha estat petit».«Si fem bé les coses -ha considerat- amb molta probabilitat no sofrirem noves onades» de coronavirus.