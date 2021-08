El PSC-Units afirma que la Generalitat no va activar tres hidroavions propis a l'incendi de Llançá

Càrrecs de la Generalitat van criticar el govern espanyol per negar-se a demanar ajuda aèria a França

Actualitzada 07/08/2021 a les 20:32

El PSC-Units demanarà explicacions al Govern sobre els hidroavions estacionats a Igualada (Anoia) i Alguaire (Segrià) durant l'incendi que el mes passat va cremar a Llançà i altres municipis de l'Alt Empordà. Ho ha anunciat el diputat Ramon Espadaler, que ha recordat que càrrecs de la Generalitat com el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, van criticar públicament el govern espanyol per haver-se negat a demanar ajuda aèria a França, per la proximitat del foc amb la frontera.«Mentre el director Delort maleïa el govern d'Espanya per no activar els hidroavions francesos, resulta que ell no va activar els tres d'Interior que tenia a les bases d'Igualada i Alguaire», ha dit Espadaler a Twitter.