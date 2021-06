Prop de 40.000 estudiants del batxillerat marcat per la pandèmia comencen la selectivitat aquest dimarts

Fase general i fase específica

Més de 45.000 persones mobilitzades

Enunciats en català, castellà i aranès

La xifra de matriculats és lleugerament inferior a la de l'any passat, quan evan ser 39.914. En línies generals es mantenen les mateixes mesures que ja es van aplicar en l'organització de l'any passat per la covid-19. Per exemple les entrades esglaonades, l'ús obligatori de la mascareta i la distància entre persones, tot i que es reduirà de 2,5 a 1,5 metres. En l'àmbit acadèmic, es manté la major optativitat a l'hora de triar les respostes a contestar.Del total de matriculats, 31.821 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs el batxillerat. D'altra banda, hi ha 4.130 de matrícula lliure, que vol dir que provenen de batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la nota obtinguda o que només s'examinen d'assignatures de la fase específica. A més, hi ha 3.824 estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica.Els estudiants s'han d'examinar d'una fase general, que és obligatòria i consta de cinc exàmens, i d'una específica, voluntària i que serveix per pujar nota. En la fase general, s'examinen de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història; i d'una matèria a escollir entre les matèries comunes d'opció del batxillerat. En concret, poden escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.Les proves començaran amb la de Llengua castellana i literatura, a les 9.00 hores del proper dimarts. A les 12.00 hores, després del descans, serà el torn de Ciències de la terra i medi ambient, Fonaments de les Arts i Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Ja a la tarda, a partir de les 15.00 hores, es faran els exàmens d'Anàlisi musical, Història de l'art i Física.Dimecres a primera hora es farà l'examen de Llengua catalana i literatura, posteriorment el de Llengua estrangera i a la tarda el d'Electrotènia, Economia de l'empresa i Literatura catalana. Dijous serà el torn d'Història com a matèria comuna i posteriorment Dibuix artístic, Llatí i Matemàtiques al matí; i Dibuix Tècnic, Història de la filosofia i Literatura castellana. Per últim divendres només hi haurà proves en horari de matí: Química, Disseny i Geografia de 9.00 a 10.30 hores i Biologia, Cultura audiovisual, Grec i Tecnologia industrial de 12.00 a 13.30 hores.Els alumnes que obtinguin un cinc de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat val un 60% mentre que la fase general ho fa un 40%, sempre que l'alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general.En la fase específica, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d'admissió que pot arribar fins als 14 punts.La convocatòria ordinària de la PAU d'enguany mobilitzarà més de 45.000 persones entre estudiants, professors i personal de suport que, en aquests dos últims casos, també enguany, s'incrementa donat que s'amplia el nombre de seus on es constituiran els tribunals.El resultat de la selectivitat es podrà consultar a partir del 25 de juny, també al Portal d'accés a la universitat.Amb tot el dispositiu a punt, el TSJC va notificar aquest dilluns la decisió d'admetre el recurs presentat per l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya. Aquesta entitat considerava que no es respectava el dret d'elecció de l'alumne, ja que les instruccions de les PAU contemplen que els enunciats s'entreguen en català i si algú demana que els vol en castellà o aranès ho ha de demanar. El Tribunal va acceptar el posicionament i va establir que s'havia d'anul·lar aquesta part de les instruccions.La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va respondre que no s'alteraria el «desenvolupament habitual» de les PAU i que ja estava garantit que es poguessin fer en català, castellà i aranès. A més, va denunciar la «voluntat» dels tribunals d'inferir en les proves.