La Fecasarm demana a la Generalitat que actuï com Ayuso i porti la reobertura de l'oci nocturn a l'Audiència Nacional

Tal com recorda l'associació, l'Audiència Nacional va suspendre aquest dilluns les restriccions als bars i locals d'oci nocturn de Madrid en considerar que les mesures presentaven «indicis d'il·legalitat» i «generaven incertesa i inseguretat jurídica» als empresaris afectats i als ciutadans. «Esperem, doncs, que la Generalitat faci el mateix i impugni i demani la suspensió de les restriccions a Catalunya, aprovant el seu propi pla de desescalada urgentment abans de la revetlla de Sant Joan», demana la Fecasarm.El comunicat arriba pocs dies després que la mateixa federació demanés a la Generalitat que incomplís les mesures de l'Estat sobre la reobertura de l'oci nocturn, assegurant que les noves restriccions no deixen de ser «un tancament encobert» pel sector.En paral·lel a aquestes demandes, la Fecasarm i la Generalitat estan pendents de fixar data per a una reunió que s'ha de celebrar al llarg d'aquesta setmana. En la trobada, les dues parts han de pactar com es farà la desescalada al sector. Per la Fecasarm, la reobertura s'ha de produir abans de la revetlla de Sant Joan, ja que «sense oferta legal, la proliferació de 'botellons' i festes il·legals serà del tot incontrolable».