Trànsit posa en marxa una campanya d'inspecció del transport escolar davant l'augment de la mobilitat per les colònies

El passat gener es van sancionar 132 vehicles dels 400 controlats

Actualitzada 07/06/2021 a les 11:15

El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa una campanya d'inspecció del transport escolar i de menors, que també s'estén al transport de viatgers. L'SCT combina aquesta campanya amb Mossos d'Esquadra, policies locals i vigilants municipals. Es fa coincidint amb l'augment de la mobilitat per les colònies escolars. Els agents vigilaran sobretot les condicions administratives, del servei i dels vehicles. Entre d'altres, es mirarà si es disposa d'autorització administrativa específica per a realitzar el servei, l'ús dels sistemes de seguretat passiva com el cinturó o els sistemes de retenció infantil, o el compliment de parades o itineraris fixats. A la darrera campanya, al gener del 2021, es van sancionar 132 vehicles dels 400 controlats.