Junqueras: «L'amnistia és la prioritat però hi ha gestos que poden alleugerir el conflicte»

El president d'ERC estén la mà a aquells que s'hagin pogut sentir "«exclosos» de la resposta de Catalunya a l'1-O

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:16

El president d'ERC, Oriol Junqueras, insisteix que l'amnistia és la prioritat per acabar amb la persecució judicial però afegeix que hi ha «gestos» que poden alleugerir el conflicte. D'aquesta manera, fa referència en un article a l'Ara als indults que es planteja el govern de Pedro Sánchez. «Hi ha gestos que poden pal·liar el dolor de la repressió i el patiment de la societat catalana, i qualsevol gest en la línia de la desjudicialització del conflicte ajuda a poder recórrer aquest camí», afegeix. D'altra banda, Junqueras també fa autocrítica i admet que la resposta de Catalunya a l'1-O «tampoc va ser entesa com a plenament legítima per una part important de la societat» i estén la mà a tots aquells que s'hagin pogut sentir «exclosos».