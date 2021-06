Els Mossos alerten sobre l'anomenada 'estafa del retrovisor'

El cos policial indica que, en cas d'incident, és millor gestionar-ho amb la companyia asseguradora

Actualitzada 07/06/2021 a les 13:48

Detectem nous casos de l'estafa del retrovisor al Gironès i a l'Alt Empordà. Si tens un accident, gestiona'l amb la teva assegurança. Si la part contrària no vol, contacta amb el @112 i no paguis res en efectiu pic.twitter.com/2WgylcHedL — Mossos (@mossos) June 7, 2021

Els Mossos han alertat a través de les xarxes socials que s'han detectat alguns casos de l'anomenada 'estafa del retrovisor'.Aquesta estafa la du a terme una persona que circula amb un vehicle, detecta una possible víctima i col·lideix amb el seu cotxe. En aquest xoc l'estafador simula el trencament del seu retrovisor. L'estafador demana llavors que es pagui el retrovisor al moment i evitar així tràmits amb l'assegurança. Tal com indiquen els Mossos d'Esquadra, l'estafador acompanya a la víctima fins al caixer on para compte per veure el PIN de la targeta i després robar-la.Per aquest motiu el cos policial indica que, en cas d'incident és millor gestionar-ho amb la companyia asseguradora i evitar aquest tipus de pactes.