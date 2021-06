Presó provisional sense fiança per al conductor begut involucrat a la mort d'una mossa d'esquadra

L'agent, de 43 anys, pertanyia a la unitat ARRO de la Regió Metropolitana Sud i tornava a casa després de treballar en el seu vehicle, quan un altre va envair el sentit contrari i va xocar frontalment contra el de l'agent.El conductor que va provocar el xoc frontal va ser detingut per agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud com a presumpte autor de cinc delictes: conduir sota els efectes de substàncies estupefaents, amb el permís de conduir suspès judicialment, homicidi impudent, abandonament del lloc de l'accident i lesions. En aquest darrer cas, per lesions a l'acompanyant del seu vehicle, que a causa del xoc frontal també va patir greus ferides, amb diverses fractures òssies i va ser traslladat d'urgència a l'Hospital de Bellvitge.A més a més, es dóna la circumstància de la localització en el domicili del detingut d'una plantació indoor de marihuana, motiu pel qual també se l'ha denunciat per un delicte contra la salut pública.Arran de la incidència es van activar quatre patrulles dels Mossos, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i vuit unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).