Els arrestats venien i distribuïen en pisos a Sant Antoni i Les Corts i en l'entorn de les tres xemeneies del Poble Sec

Actualitzada 05/06/2021 a les 11:24

Els Mossos d'Esquadra van detenir a finals de maig un home i una dona, de 31 i 25 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. A mitjans de març, els Mossos van rebre un avís que es traficava amb drogues en un immoble a l'Eixample i que, des d'allà, es distribuïa a diversos punts de la ciutat. Amb les seves investigacions, els agents van localitzar un pis al barri de Sant Antoni de Barcelona on es venia i es distribuïen cocaïna, marihuana, MDMA o Ketamina. L'arrestat també es movia en patinet per trobar altres compradors o venedors. Una de les principals sòcies era una dona d'un pis a les Corts, que es desplaçava a altres domicilis per portar droga, sobretot a l'entorn de les tres xemeneies del Poble Sec.