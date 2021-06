Els 'botellons' de Barcelona continuen una setmana més: gairebé 5.000 desallotjats i aglomeracions als carrers

Un total de 4.924 persones han estat desallotjades de diferents carrers, places i platges en una nova nit de 'botellons' a la ciutat de Barcelona, segons ha informat l'ajuntament de la capital catalana. Les concentracions més nombroses s'han tornat a produir al passeig del Born, al de Lluís Companys i al front marítim, especialment a les platges de Sant Miquel i del Somorrostro. No consten detencions ni denúncies. El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha volgut posar de relleu aquesta manca de «conflictivitat i incidents» en els desallotjaments i ha mostrat la seva confiança que la reobertura de l'oci nocturn «en les properes setmanes» ajudi a rebaixar la pressió sobre l'espai públic.

«Des de l'aixecament de l'estat d'alarma no hi ha hagut cap tipus d'incident important en les nits barcelonines, però sí una ocupació important de l'espai públic», ha assenyalat aquest dissabte Batlle. «Esperem que la reobertura de l'oci nocturn ens permeti un esponjament d'aquest tipus d'activitat», ha insistit el tinent d'alcalde de Seguretat, que ha demanat a ciutadania i mitjans de comunicació «viure amb certa normalitat» aquestes xifres diàries de desallotjats a la capital catalana. «No caldria donar explicacions cada dia sobre quants n'hi ha o quants deixen d'haver-n'hi. N'hi han molts. Però, insisteixo, no hi ha incidents i aquesta és la millor notícia», ha conclòs Batlle.