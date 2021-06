La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, treballa per minimitzar la producció de residus i impulsar l'economia circular

Actualitzada 05/06/2021 a les 11:07

La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, prepara una nova llei per actuar amb «contundència» per reduir «els envasos d'un sol ús» i promoure els retornables. Així ho ha anunciat aquest dissabte des de la platja del Somorrostro de Barcelona, on ha participat en una recollida de deixalles marines en el marc de l''Ultra Clean Marathon'. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, ha detallat que el seu departament treballa en el desenvolupament de dos avantprojectes de llei per minimitzar la producció de residus i impulsar l'economia circular.Un d'ells serà la llei d'embalatges de Catalunya i anirà adreçada a la indústria per tal que eviti embalatges excessius. L'altre serà la llei de residus, que regularà la gestió de la brossa.