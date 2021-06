Aragonès defensa «negociar» amb Pedro Sánchez però avisa: «No ho resoldrem en dos dies»

El president de la Generalitat ha assegurat que tant el seu Govern com el de Pedro Sánchez tenen «molt clar» les posicions de les dues parts, i ha insistit que ell anirà a les reunions «amb tota la fermesa» per demanar un referèndum i la llibertat de presos i exiliats. Aragonès ha reiterat que si bé no s'oposarà als indults, perquè podrien alleugerir el dolors dels presos, la solució que vol és l'amnistia.D'altra banda, Aragonès ha reiterat que el govern espanyol hauria d'escoltar els dictàmens i posicionaments internacionals coneguts aquesta setmana, com l'informe del comitè d'Afers Legals del Consell d'Europa, que exigeix la llibertat de presos i el retorn dels exiliats.Preguntat sobre les decisions preses al Consell Interterritorial de Salut, Aragonès s'ha remès a les paraules del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i ha dit que Catalunya defensarà la seva capacitat de decidir en aquest àmbit i exercirà les seves competències.