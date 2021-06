Un estudi detecta infecció per clamídia en el 4,5% de dones d'entre 18 i 24 anys

La investigació de Dexeus Dona analitza prop de 500 pacients que majoritàriament acudeixen per revisió ginecològica

Un estudi dut a terme pel centre Dexeus Dona ha detectat que la prevalença de la infecció per clamídia (CT) entre les dones de 18 a 24 anys és del 4,5%. L'estudi, que ha pres mostres de 516 pacients que acudien al centre privat per majoritàriament fer-se una revisió ginecològica, conclou també que la prevalença de la infecció d'aquesta infecció de transmissió sexual (ITS) augmenta d'acord amb el nombre de parelles sexuals del darrer any així com la infecció per Virus del Papil·loma Humà (VPH). En concret, la relació entre la infecció per CT i la infecció per VPH era del 34,8% en les participants amb clamídia versus el 8,7% en les participants que no la tenien.