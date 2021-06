Pugen a 424 els grups escolars confinats i a 10.206 les persones en quarantena

Hi ha dos centres tancats i es registren 1.657 positius els darrers deu dies

Els grups escolars confinats per covid-19 són 424, 28 més que en el darrer balanç del Departament d'Educació. Representen el 0,59% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 10.206 persones confinades, 434 més que en el darrer balanç: 9.725 alumnes (+401), 451 docents i personal d'administració i serveis (+28) i 30 personal extern (+5). Els positius acumulats són 83.197, 113 més. Es registren 1.657 positius als centres educatius en els darrers deu dies. A més, hi ha 318 centres amb algun grup confinat, el 6,23% dels 5.104 centres. Hi ha dos centres tancats completament a l'Anoia i a la Selva.