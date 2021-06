Les vuit universitats públiques catalanes demanen l'absolució dels 13 estudiants jutjats per aldarulls

L'ACUP considera que el judici té «una clara intenció de desmobilitzar l'alumnat»

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) dona suport als tretze universitaris jutjats aquesta setmana per aldarulls en les protestes contra les taxes universitàries del 2017 i en demana l'absolució. En un comunicat enviat aquest divendres, les universitats catalanes consideren que el judici té «una clara intenció de desmobilitzar l'alumnat» i lamenten que «es criminalitzi el moviment estudiantil i les assemblees d'estudiants pel seu activisme i per la seva defensa de la universitat pública». L'ACUP recorda que les universitats, «a banda de generar coneixement, han de fomentar l'esperit crític de l'estudiantat, que, òbviament, pot derivar en mobilitzacions i protestes».Les universitats catalanes afirmen que manifestar-se democràticament i pacífica per defensar la universitat pública «mai no pot ser delicte» i indiquen que «l'alumnat mobilitzat que qüestiona el sistema i les institucions contribueix a la seva millora».L'ACUP agrupa les vuit universitats públiques catalanes: la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).