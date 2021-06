Els alumnes que s'examinen de les PAU sabran demà el tribunal que se'ls ha assignat

La preinscripció universitària per cursar primer es va iniciar ahir dimecres i finalitzarà l'1 de juliol

Els alumnes que s'examinen de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) entre els dies 8 i 11 de juny podran consultar demà el tribunal examinador que se'ls ha assignat d'entre els més de 200 en els quals se celebraran les proves.A causa de la pandèmia, les PAU 2021 seguiran les mateixes pautes que el curs passat i amb la finalitat d'evitar contagis i desplaçaments en la mesura que sigui possible se celebraran en més de 200 tribunals, al 2019 els tribunals van ser 165, que estaran situats en una sesentena de municipis, enfront dels 20 de 2019, ha indicat fonts de la Conselleria de Recerca i Universitats.Com en l'edició anterior de les PAU, el professorat per confeccionar, supervisar i corregir els exàmens també augmentarà amb la contractació d'unes 4.000 persones, enfront de les 1.855 de 2019.D'altra banda, la conselleria ha recordat que la preinscripció universitària per cursar primer es va iniciar ahir dimecres, finalitzarà el pròxim 1 de juliol i els alumnes podran consultar les places assignades el 13 de juliol.Així mateix, ha indicat que el termini de matrícula de la convocatòria extraordinària de la Prova d'Aptitud Personal per accedir als graus en Educació Infantil i Educació Primària serà del 25 al 30 de juny.Finalment, ha recordat que el termini de matrícula de la convocatòria extraordinària de les PAU dels pròxims 7, 8 i 9 de setembre serà entre el 19 i el 23 de juliol.