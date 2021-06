Aragonès i Sánchez parlen 40 minuts per telèfon i s'emplacen a reunir-se a la Moncloa durant el juny

Els dos presidents coincideixen en superar els reptes comuns mitjançant el diàleg

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han mantingut aquest divendres una conversa telefònica de 40 minuts «fluida i productiva» en què s'han emplaçat a una trobada presencial a la Moncloa durant el juny. En un comunicat conjunt, els dos presidents asseguren que han abordat la situació política actual i que han compartit «l'objectiu d'avançar cap a la superació dels reptes comuns mitjançant el diàleg». Així mateix, també han coincidit en la necessitat de «guanyar definitivament la batalla del coronavirus i treballar per a la reconstrucció econòmica, amb especial referència als fons Next Generation».De moment el calendari està obert. Encara no hi ha data per la primera trobada física entre Aragonès i Sánchez, i tampoc per la taula de diàleg. El que està clar és que primer es produirà la reunió entre els dos presidents i, posteriorment, es reactivarà el diàleg entre governs per abordar el conflicte català. Tot plegat en un calendari que estarà marcat per la possible concessió dels indults als condemnats per l'1-O i la concentració de PP, Cs i Vox a la plaça de Colón el 13 de juny en contra de la mesura de gràcia.El president de la Generalitat ha manifestat però que vol posar en marxa la taula de negociació abans de les vacances d'estiu, sense concretar la data. Primer, Aragonès vol treballar de portes endins i impulsar a Catalunya un pacte nacional per l'amnistia i l'autodeterminació. A més, en la sessió de control davant el ple del Parlament, el president es va comprometre a parlar amb tots els partits abans de la reunió de la taula de diàleg amb la Moncloa. No va aclarir, però, si serà de manera conjunta o per separat.En la roda de premsa de dimarts posterior al primer Consell Executiu ordinari, Aragonès també va explicar la seva intenció d'activar «el més aviat possible» no només la taula de diàleg sinó també les comissions bilaterals. Segons l'estructura del nou Govern, la Comissió Bilateral depèn ara de Presidència (en mans d'ERC), i no d'Exteriors (ara de Junts), com en l'anterior legislatura.Aragonès i Sánchez havien mantingut algun intercanvi de missatges protocol·laris arran del nomenament d'Aragonès com a president de la Generalitat però la d'avui ha estat la primera conversa més en profunditat entre els dos presidents.