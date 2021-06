Rodalies amplia la seva oferta de bitllets combinats per reactivar els sectors de l'oci i la cultura a Catalunya

L'empresa vol acostar-se als nivells de demanda de 2019, amb 350.000 viatgers transportats i 1,4 MEUR generats

Actualitzada 03/06/2021 a les 11:27

Rodalies de Catalunya ha anunciat aquest dijous que ampliarà la seva oferta de bitllets combinats durant la temporada d'estiu amb l'objectiu de reactivar sectors com l'oci i la cultura, greument afectats per la crisi de la covid-19. Durant els pròxims mesos, la companyia posarà a disposició dels clients fins a 22 ofertes –més que qualsevol altre any- que permetran assistir a festivals de música, parc d'atraccions o gaudir de diferents plans d'oci. L'empresa creu que la demanda d'aquest estiu encara serà inferior respecte a 2019, però confia a acostar-se als nivells registrats abans de la pandèmia, quan va transportar al voltant de 350.000 viatgers i va generar uns ingressos addicionals d'1,4 MEUR.