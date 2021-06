Puigdemont defensa que la taula de diàleg és «entre dos governs»: «Ni hi sóc, ni el tutelo»

El líder de JxCat diu que els indults no són la «recepta per a una solució política» i «no acabaran amb la repressió»

Actualitzada 03/06/2021 a les 12:55

L'expresident Carles Puigdemont ha defensat que la taula de diàleg és «entre dos governs» arran d'una pregunta sobre la possibilitat que el líder d'ERC Oriol Junqueras hi participi. «Ni sóc al govern, ni el tutelo», ha reblat el líder de JxCat, afegint: «Que triïn amb qui volen parlar, no en farem causa». D'altra banda, Puigdemont ha avisat que els indults no són la «recepta per a una solució política». «No acabaran amb la repressió», ha dit aquest dijous en una roda de premsa per valorar les cautelaríssimes del Tribunal General de la Unió Europea, que els hi retorna la protecció parlamentària de forma provisional.