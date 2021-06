La tarragonina Teresa Cabré, escollida nova presidenta de l'IEC

Es proposa prioritzar la recerca «des de la catalanitat» i anuncia l'elaboració d'un nou diccionari normatiu pancatalà

Actualitzada 03/06/2021 a les 17:42

La filòloga Teresa Cabré, natural de l'Argentera, al Baix Camp, ha estat escollida aquest dijous com a nova presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans per majoria absoluta. Amb un 91% dels vots a favor, Cabré s'ha convertit en la primera dona que dirigeix l'entitat en substitució de Joandomènec Ros, que feia vuit anys que ocupava el càrrec. «Hem de tornar a fer visible la singularitat de la institució», ha dit la nova presidenta que, de fet, era l'única candidata postulada a ocupar la presidència. L'acompanyaran al càrrec Marta Prevosti i Maria Corominas, com a vicepresidentes, i Àngel Messeguer com a secretari. Cabré s'ha proposat prioritzar la recerca «des de la catalanitat» i ha anunciat l'elaboració d'un nou diccionari normatiu pancatalà.