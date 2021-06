La Generalitat alerta del creixement de la variant índia a Catalunya

El Departament de Salut argumenta que, al mateix temps, la variant britànica està perdent força

«La variant britànica va perdent incidència amb el pas dels dies, perquè la sud-africana i la brasilera estan augmentant però, sobretot, ho està fent la variant índia, que en poc temps ha vist com creixia la seva incidència». Així ho va explicar el cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola, qui no va descartar l'aparició de «noves variants». En total, a Catalunya hi ha actualment 29 casos d'aquesta variant.Incidint en la variant que més temen des de la Generalitat, Pumarola va afegir que «la variant índia és la que està entrant amb més força a tota Europa, ja que és la que té més capacitat de transmissió».Per altra banda, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va apuntar que Catalunya ja ha rebut «4.825.360 vacunes, de les quals se n'ha administrat el 91,75». Han seguit ja la pauta completa, o sigui, ja han rebut les dues vacunes (o una en el cas de Janssen) 1.606.491 persones, el que representa el 20,5% de tota la població catalana. Això significa que una de cada cinc persones que viuen a Catalunya ja està immunitzada.També va especificar les vacunes que han arribat aquesta setmana. De Pfizer, un total de 445.770, repartides entre dilluns i dimecres. 50.500 de Moderna, 54.600 de Janssen i un total de 219.600 dosis d'AstraZeneca, una xifra tan elevada perquè «n'han arribat d'acumulades, de forma que la setmana vinent no n'enviaran».Com a novetat, Cabezas va apuntar que s'ha iniciat la «vacunació dels equips d'atenció primària». «La mateixa web en la qual ens apuntem per a un punt de vacunació més massiu, també serveix per a apuntar-nos en els Centres d'Atenció Primària», va explicar la secretària de Salut Pública.Es va felicitar la doctora Cabezas perquè «les UCI estan baixant la seva pressió perquè està descendint la presència de gent gran. Això, segons ella, està motivat perquè «un 87,4% de les persones majors de 60 anys ha iniciat ja el procés de vacunació».Pel que fa als bars i restaurant, finalment entrarà en vigor aquesta mateixa nit la mesura de deixar una hora més d'obertura. D'aquesta manera, la restauració podrà tancar a la una de la matinada. Així ho va assegurar Josep Maria Argimon, recentment nomenat conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.