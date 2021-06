L'Ajuntament de Sabadell decreta tres dies de dol per la mort del noi de 15 anys a Miravet

El centre educatiu suspèn les classes aquest divendres i oferirà suport psicològic als companys de la víctima

Actualitzada 03/06/2021 a les 21:09

L'Ajuntament de Sabadell ha decretat tres dies de dol, el 4, 5 i 6 de juny, per la mort avui del jove estudiant de quinze anys mentre feia una activitat amb el seu centre educatiu a Miravet (Ribera d'Ebre), en aigües del riu Ebre. Mentre duri la situació de dol, les banderes de la ciutat onejaran a mig pal i no es faran actes oficials ni recepcions organitzades pel consistori. Pel que fa a altres activitats en les quals col·labori, començaran amb una declaració institucional que n'expliqui els motius i es guardarà un minut de silenci. Des del moment de la desaparició el consistori s'ha posat a disposició del centre educatiu, dels Mossos d'Esquadra i de l'Ajuntament de Miravet per oferir-los suport i col·laboració.