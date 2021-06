El TSJC instruirà la causa contra Borràs pel suposat trossejament de contractes quan dirigia l'ILC

La causa la va enviar el Suprem quan l'ara presidenta del Parlament va deixar el Congrés de Diputats

Actualitzada 03/06/2021 a les 14:17

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit investigar la presidenta del Parlament, Laura Borràs, després de rebre la causa contra ella que es tramitava al Tribunal Suprem. La causa està oberta per prevaricació, frau a l'administració, malversació de fons públics i falsedat documental per suposadament haver trossejat diversos contractes per a un conegut seu mentre era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Mentre era diputada al Congrés, la causa la va tramitar el Suprem, però en convertir-se en diputada i presidenta del Parlament, la investigació recau a partir d'ara en el TSJC.