El Govern esborra una piulada que animava a menjar fora de casa per la nova tarifa de la llum

De seguida s'ha generat la polémica a les xarxes a causa del continut del missatge de l'ICAEN que ha intentat justificar-se sense èxit

Actualitzada 03/06/2021 a les 19:09

Avui tocava peix al forn però o es menja peix o es paga electriciat.#progresdepixarrí pic.twitter.com/ubmmE1Kcwb — Mont VeGa #FreeTothom #ACALV (@Jurunya) June 3, 2021

Una piulada de la Generalitat recomanant als ciutadans menjar en un restaurant perquè pot sortir-los més barat que cuinar amb energia elèctrica a causa de la nova tarifa de la llum ha desfermat la polèmica a les xarxes, on el missatge en qüestió ha estat esborrat hores després.L'Institut Català de l'Energia (*CAEN) ha publicat un missatge a Twitter en el qual cridava els consumidors a anar amb compte amb les noves tarifes de la llum que han entrat en vigor aquest dimarts i que passen a tenir trams de preus en funció de l'hora, i a adoptar nous hàbits energètics per a intentar que la factura no s'incrementi.En aquest sentit, la Generalitat ha posat un exemple que ha estat durament criticat per molts usuaris de Twitter.«Són les 14h. Si cuines amb energia elèctrica i encara t'has de fer el menjar, ull! Si sumes el menjar i l'electricitat, potser millor dina de restaurant», indicava el tuit de l'organisme públic.Els internautes no han trigat a reaccionar amb missatges de rebuig a aquest tuit, que han titllat de «lamentable», «absurd», «vergonyós» o «desafortunat».«Crec que faríeu bé d'eliminar aquest tuit tan lamentable i informar amb més utilitat i rigor als ciutadans», ha escrit un tuitàire, mentre un altre ha expressat el seu estupor pel missatge: «És de les coses més absurdes, cunyades, fora de lloc i estúpides que he sentit últimament. Quina vergonya».Alguns ciutadans han lamentat a més que la Generalitat animi a menjar en restaurants quan moltes persones no s'ho poden permetre.Altres internautes han recordat que justament la franja horària entre les 14 i les 18 hores correspon a la tarifa intermèdia, una mica més barata que entre les 10 i les 14 hores i entre les 18 i les 22 hores, que són períodes punta, en els quals els preus són més cars.Vista la polèmica creada, l'ICAEN ha publicat un altre tuit aclarint que «la norma que regula les noves tarifes és estatal» i que «la hipèrbole és un recurs literari basat en l'exageració. S'utilitza també en la publicitat per a cridar l'atenció».«Mai hem volgut ofendre, sinó conscienciar dels trams de la nova factura elèctrica», ha subratllat l'ICAEN.Malgrat al tuit aclaridor, les crítiques han continuat, per la qual cosa l'organisme ha optat per esborrar els tuits de la discòrdia.