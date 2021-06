Està investigat per desobediència quan era membre de la mesa del Parlament

El diputat tarragoní de JxCat Eusebi Campdepadrós serà el nou secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, segons ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat a l'ACN fonts coneixedores.Campdepadrós passarà per tant a formar part del Departament de Justícia, liderat per Lourdes Ciuró. El diputat està investigat per desobediència quan era membre de la mesa del Parlament. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va obrir causa per haver permès debatre al Parlament sobre la monarquia i l'autodeterminació.