El Consell Interterritorial delega en les autonomies la decisió sobre l'obertura de l'oci nocturn en zones de risc mitjà

Normes per als locals de restauració

Així, l'horari de tancament d'aquests establiments a les zones sense risc o les de risc 1 es marca a les dues de la matinada, ampliable fins a les tres. Però sense perjudici d'això, la DAC estableix que quan la unitat territorial de referència per al control de la covid-19 de la Comunitat Autònoma en què es trobi el local estigui en nivell de risc 2, el govern autonòmic "podrà valorar autoritzar l'obertura" sempre i quan els indicadors complementaris per a l'estimació del nivell d'alerta presentin una evolució favorable.D'aquesta manera, el govern espanyol passa als seus homòlegs autonòmics la pressió que des de fa mesos exerceix un dels sectors més castigats de l'economia a causa de la pandèmia de la covid-19.En el cas de Catalunya, cal recordar que ahir mateix, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, opinava que els locals d'oci nocturn havien de poder reprendre el funcionament aviat per garantir una activitat nocturna regulada i reduir el nombre de botellots.La DAC aprovada avui també marca que el consum de begudes i aliments, tant en zones interiors com exteriors, es farà en taules, amb els clients asseguts, amb una distància mínima de seguretat d'1,5 metres entre les cadires de les diferents taules.A més no es podrà superar el 50% d'aforament màxim a l'interior del local i les terrasses a l'aire lliure podran ocupar totes les taules permeses, sempre assegurant la distància ja esmentada. Les taules tindran un límit de 6 persones a l'interior i de 10 a l'exterior.D'altra banda, pel que fa als locals de restauració la DAC estableix que als territoris fora dels nivells de risc l'aforament permès serà del 50% en l'interior, o d'un 10% més si s'apliquen mesures de control de riscos que garanteixin un nivell alt de ventilació i el control de la qualitat de l'aire.A les terrasses a l'aire lliure es podran ocupar totes les taules permeses amb la distància mínima d'1,5 metres. Es permet el servei i consum a la barra, també amb aquesta distància. Com als locals d'oci nocturn, les taules tindran un límit de 6 persones a l'interior i de 10 a l'exterior.L'horari de tancament es marca com a màxim a la una de la matinada -tal com ha aprovat també el Procicat aquest dimecres- i el servei acabarà a les dotze de la nit.