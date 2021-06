La UGT de Catalunya registra un ERO per a 45 treballadors, una cinquena part de la plantilla

El sindicat encapçalat per Camil Ros argumenta els acomiadaments per motius econòmics

La UGT de Catalunya ha registrat un ERO que afecta 45 treballadors, una cinquena part de la plantilla de 232 empleats segons ha informat el propi sindicat aquest dimarts. L'expedient d'extinció de contractes ja està registrat al Departament d'Empresa i Treball. El sindicat està encapçalat per Camil Ros, secretari general, ha iniciat aquesta setmana el període de consultes de l'ERO que s'ha presentat per causes objectives. En un comunicat, la UGT explicat que es veuen «abocats a prendre aquesta decisió» i a acomiadar 45 persones perquè les «mesures organitzatives i econòmiques» per tal d'intentar equilibrar el balanç econòmic d'ingressos i despeses, «no han estat prou eficaces».