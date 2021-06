La fins ara cap de premsa dels Mossos, Patrícia Plaja, nova portaveu del Govern

La periodista, nascuda a Begur el 1981, ha combinat fins ara la seva feina amb ser professora associada a Blanquerna-Universitat Ramon Llull i és col·laboradora com a professora docent a la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya.Amb el seu nomenament, Aragonès i el seu Govern estableixen diferències en la cara visible de l'executiu respecte dels anteriors. De fet, Plaja no serà consellera i, en principi, no podrà formar part d eles reunions del Consell Executiu. Durant un dels Governs d'Artur Mas, Francesc Homs també va exercir de portaveu sense tenir el càrrec de conseller, tot i que el seu caràcter eminentment polític li conferia una posició de partit innegable. La nova portaveu, però, té un perfil més tècnic, més professional, i arriba avalada per la seva bona relació amb la premsa des del servei de Comunicació dels Mossos. A més, des del cos, va destacar com una de les persones de confiança del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, fins al punt d'acompanyar-lo estretament en tot el procés judicial que va tenir arran de l'1-O. Ara, però, inicia una nova etapa com a portaveu d'un executiu que opta per una figura deslligada de la política fins ara per a ser la seva cara visible.L'única experiència semblant que s'ha posat en pràctica a Catalunya va ser durant el Govern tripartit, quan la també periodista Aurora Massip va exercir de portaveu de l'executiu. En el seu cas, però, la major part de les rodes de premsa posteriors a la reunió del Govern es feia acompanyar per algun dels consellers, cosa que li va atorgar a ella un paper més secundari, més tècnic i molt menys polític. Està per veure, de moment, com serà la seva política de comunicació al Govern i el funcionament que tindrà amb Plaja al capdavant.