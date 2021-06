Jean-Marc Segarra serà el director general de Centres Públics

Núria Mora, nomenada nova secretària de Polítiques Educatives

Actualitzada 01/06/2021 a les 14:39

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el nomenament de Núria Mora com a nova secretària de Polítiques Educatives, i de Jean-Marc Segarra com a nou director general de Centres Públics. A més, Joan Cuevas Expósito serà el director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, i Iolanda Aguilar la directora de Serveis d'Educació. D'altra banda, Pilar Sorribas serà la nova directora general de Planificació en l'àmbit d'Universitats i Recerca. A Salut, a més dels nomenaments ja anunciats dilluns, se suma el de Josefina Valls com a directora de Serveis. Fa unes hores ja es va conèixer que Carmen Cabezas serà la secretària de Salut Pública, Gemma Craywinckel la directora del CatSalut i Yolanda Lejardi la directora de l'ICS.