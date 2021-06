Engeguen un estudi per esbrinar per què els col·lectius essencials rebutgen la vacuna de Pfizer en la segona dosi

S'està realitzant als punts de vacunació massiva de la Catalunya Central

Actualitzada 01/06/2021 a les 12:07

La Unitat de Farmàcia de l'ICS a la Catalunya Central ha impulsat un estudi per identificar els motius pels quals els treballadors essencials menors de 60 anys decideixen rebutjar vacunar-se amb Pfizer. Fa unes setmanes se'ls va administrar AstraZeneca, però arran dels esdeveniments de trombosi notificats a mitjans de març, el Ministeri de Sanitat va acordar l'administració de Pfizer com a segona dosi. Tanmateix, els ciutadans poden rebutjar específicament la proposta i sol·licitar que se'ls vacuni amb AstraZeneca. Per conèixer els motius de la decisió, s'ha impulsat un estudi per saber què condiciona aquestes persones a rebutjar Pfizer per a la segona dosi de la pauta de vacunació.