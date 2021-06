El Parlament aprovarà en el ple de dimecres la constitució de 15 comissions legislatives

La creació de les comissions es fa mitjançant una proposta de resolució, a proposta de la Mesa i de la Junta de Portaveus. La proposta, que també detalla els àmbits d'actuació, es votarà dimecres a la tarda al ple. Un cop fet això, els portaveus dels grups parlamentaris hauran d'arribar a un acord per la composició de cada òrgan. Després, les comissions legislatives ja es podran constituir -s'espera que pugui ser a partir de la setmana que ve- i començar a treballar.Les comissions legislatives seran: Afers Institucionals (CAI); Polítiques Digitals i Territori; Empresa i Treball; d'Economia i Hisenda; Igualtat i Feminismes; Acció Exterior, Transparència i Cooperació; Educació; Recerca i Universitats; Acció Climàtica; Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural; Salut; Interior; Drets Socials; Cultura; Justícia.Aquestes comissions s'encarreguen de preparar la discussió en el ple dels projectes i les proposicions de llei de la matèria que tracten; reben informació dels membres del Govern o consellers sobre la seva gestió i poden aprovar resolucions o cridar els consellers del ram per fer-ne control.Les comissions específiques -de l'Estatut del Diputat, Peticions, Síndic de Greuges i de Comptes i de la CCMA- ja estan constituides des de principis de maig. Són les comissions que es poden posar en marxa sense el nou Govern, que són creades pel Reglament o per Llei.