Dos anys de presó i d'inhabilitació pel mosso que va agredir un periodista en els aldarulls del 'banc expropiat' el 2016

Els fets van passar la nit del 25 de maig, tercera nit d'aldarulls provocats pel moviment 'okupa' en protesta pel desallotjament de l'anomenat 'banc expropiat', una antiga sucursal bancària prop de la plaça Revolució. Quan ja feia hores que hi havia incidents, una dona d'edat avançada i vestida de blanc es va encarar als antiavalots i els va recriminar que no pogués passar pel carrer Mare de Deu dels Desemparats, que desembocava a la plaça i al banc. La dona va aixecar la visera del casc del cap del dispositiu policial i aquest la va empentar, fent-la caure a terra. L'escena va ser gravada i fotografiada per diversos periodistes que hi havia a la zona.Acte seguit hi va haver un llançament d'una ampolla de vidre des de la zona dels manifestants cap als policies, seguit d'altres llançaments, així com una tanca metàl·lica que va trencar el tendó d'Aquil·les d'un caporal de la Brimo, suposadament llençada per un fotoperiodista. Això va provocar que la línia policial, formada per agents amb escut i un agent amb la porra just darrere de cadascun, avancés cap a la plaça i en direcció als manifestants, carregant contra alguns d'ells. Diversos periodistes es van situar als laterals del carrer, aprofitant les entrades de portals i comerços.Segons la sentència, l'agent darrere de l'escuder que estava més a prop de la paret dreta del carrer, pujant cap a la plaça, va passar per davant d'uns periodistes i els va amenaçar amb la porra. Van alçar els braços cridant que eren periodistes, però el mosso va anar directament cap a la víctima, Jesús Rodríguez, de 'La Directa', que en aquell moment no portava posat el braçalet de premsa, i li va donar un cop de porra a la cuixa. Va seguir-lo perseguint fins a la plaça. Allà la línia policial es va aturar, però l'agent va sobrepassar-la per colpejar una última vegada al periodista. El cop li va trencar el dit anular de la mà, cosa que l'impedeix flexionar-lo totalment.La fiscalia va rebaixar la petició final de dos anys i nou mesos de presó a dos anys, i l'acusació particular de cinc anys a quatre, tenint en compte les dilacions. Per la seva banda, la defensa demanava l'absolució de l'agent, o, en tot cas l'eximent completa per actuar en defensa pròpia, per necessitat i compliment del deure, o una pena mínima per l'atenuant de dilacions.