La CUP promou tornar a repetir el referèndum a Catalunya fent-lo coincidir amb el d'Escòcia

Els anticapitalistes ho proposaran en el marc de l'Acord per l'Amnistia i l'Autodeterminació

Actualitzada 31/05/2021 a les 22:54

La CUP proposa tornar a repetir el referèndum d'autodeterminació de Catalunya fent-lo coincidir amb el d'Escòcia, segons ha avançat el diari 'Ara' i ha pogut confirmar l'ACN. Els anticapitalistes materialitzen així l'acord amb ERC per plantejar un nou embat democràtic amb l'Estat, i, a diferència del que defensen els republicans, aposten per celebrar el referèndum català el mateix dia que l'escocès encara que el d'aquí no s'hagi pogut pactar i en canvi el d'allà sí.Els cupaires plantejaran el seu posicionament en el marc de l'Acord per l'Amnistia i l'Autodeterminació que vol impulsar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en les properes setmanes, abans que es convoqui la taula de diàleg amb el govern espanyol.