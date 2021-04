TV3 retira un capítol de la producció 'X, la sèrie' on les Tres Bessones parlaven del clítoris

La dibuixant Roser Capdevila posa el cas en mans d'advocats

Actualitzada 01/04/2021 a les 22:20

TV3 ha retirat del seu web el tercer capítol de la producció 'X, la sèrie' on les Tres Bessones parlaven del clítoris i d'altres qüestions de temàtica sexual, segons ha avançat el diari 'Ara' i ha pogut confirmar l'ACN. La dibuixant de les populars bessones, Roser Capdevila, ha afirmat al rotatiu que no se li ha demanat permís per utilitzar els personatges i ha posat el cas en mans d'advocats.Segons ha pogut saber l'ACN, la CCMA té els drets de difusió audiovisual de 'Les tres bessones', però amb tot ha decidit retirar el capítol de manera preventiva. L'episodi, d'uns 13 minuts de durada, utilitzava les tres bessones en un fragment d'uns 2.