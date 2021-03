El document menciona la resolució del Grup de Treball sobre les detencions arbitràries i de diversos relators

Els Estats Units han inclòs la situació dels líders independentistes empresonats en el seu informe sobre drets humans a Espanya el 2020. Concretament, el document inclou un apartat anomenat «presos polítics i detinguts» que recull el posicionament d'un relator especial de les Nacions Unides que criticava les acusacions als líders independentistes pel referèndum de l'1-O, així com la resolució del Grup de Treball sobre les detencions arbitràries que demanava l'alliberament dels líders independentistes. El document també inclou les diverses crides d'Amnistia Internacional a l'alliberament dels presos i les crítiques al delicte de sedició, que considera «excessivament ampli» i que «criminalitza la protesta».El document, però, inclou també altres qüestions relacionades amb els drets humans, com per exemple l'avís de la Federació Internacional de Periodistes per l'increment de la violència contra periodistes.L'informe també recull queixes sobre «la manca de neutralitat ideològica» a les escoles catalanes o el rebuig del Defensor del Poble espanyol a categoritzar la població catalanoparlant com a minoria.D'altra banda, l'informe també inclou la preocupació dels organismes de l'ONU per la violència contra les dones a Espanya, l'internament dels immigrants, les dificultats dels refugiats per obtenir asil a l'Estat o l'increment d'agressions homòfobes.