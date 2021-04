Catalunya no atura la vacunació anticovid per Setmana Santa

Argimon afirma que Catalunya tindria 7.000 morts més si s'hagués gestionat com a Madrid

Actualitzada 01/04/2021 a les 15:46

Tots els indicadors epidèmics continuen empitjorant a Catalunya, que afronta una quarta ona de la pandèmia accelerant el procés de vacunació per a evitar que aquesta sigui molt pronunciada, amb el temor que l'inici aquest dijous de l'èxode pels dies festius de Setmana Santa ajudi a propagar el virus.Els equips de vacunació tenen previst continuar administrant dosi de les tres vacunes disponibles també durant els dies festius i, de fet, segons ha informat avui el secretari de Salut Pública, Josep María Argimon, demà arribaran a Catalunya 160.000 dosi d'AstraZeneca, de les quals es repartiran immediatament 100.000 per a posar-les a partir del dissabte.Aquestes vacunes es destinaran a persones majors de 60 anys i a personal de col·lectius essencials.Per a evitar el creixement de la quarta ona, Salut s'ha proposat accelerar la vacunació inoculant sense demora i esperant l'arribada de més dosi la setmana pròxima.Els equips de vacunació van administrar ahir a Catalunya un total de 80.696 dosi, un nou rècord de vacunes posades en un sol dia des que va començar el procés d'immunització el passat 27 de desembre i, segons Argimon, esperen continuar batent rècords diaris la setmana vinent, amb l'arribada de més dosi de Pfizer i Moderna.A més, s'han utilitzat fins avui a Catalunya un total d'1.366.009 dosi de les tres vacunes disponibles contra la covid-19, la qual cosa suposa que un 17,7% de la població catalana ja ha rebut una o dues dosis del inmunògen.Catalunya ha aconseguit els 600.250 diagnosticats de covid des de l'inici de la pandèmia, la qual cosa equival al 7,8% de la població, quan el virus continua creixent en una incipient quarta ona de l'epidèmia que, després de 14 dies d'empitjorament dels indicadors, torna a sumar pacients greus en les UCI.Segons el Departament de Salut, avui hi ha 1.454 pacients de covid hospitalitzats, 44 menys que ahir, dels que 414 estan greus a l'UCI, tres més que el dia anterior.La velocitat de propagació de la malaltia (Rt) continua creixent i avui s'ha situat en 1,20, una centèsima més que ahir, és a dir, que cada 100 infectats contagien de mitjana a 120 persones, la qual cosa indica una expansió del virus que no es frena, quan s'ha iniciat la Setmana Santa que comportarà un augment de la mobilitat amb la previsió que entre 331.000 i 377.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana.La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) també empitjora i s'ha situat en 229, quatre casos més que ahir, mentre que el risc de rebrot (EPG), índex que mesura el creixement potencial de la pandèmia, és de 275 punts, vuit més que el dia anterior.Amb aquestes dades, Catalunya porta ja catorze dies empitjorant els seus indicadors epidèmics, la qual cosa ha començat a notar-se en un increment de pacients de covid tant en l'atenció primària com als hospitals, els responsables dels quals ja parlen obertament d'una quarta ona, amb les UCI més plenes que en l'inici de la segona i tercera, encara que els epidemiòlegs esperen que aquesta quarta sigui més atenuada que les anteriors per l'efecte de la vacunació.Des de l'inici de la pandèmia, a la fi de febrer de 2020 a Catalunya, el nombre total de casos confirmats per tota mena de proves sumen 600.250 infectats, dels quals 1.776 van ser diagnosticats ahir.El número de morts per covid des de l'inici de la pandèmia sumen 21.311, dels quals 12 han estat notificats en les últimes 24 hores, mentre que en els últims set dies han mort a Catalunya 122 persones per la infecció, una mitjana de 17 al dia.La positivitat, és a dir, el percentatge de positius en proves PCR i test d'antígens, ha pujat al 5,70%, tres centèsimes més que ahir i per sobre del 5% que l'OMS assenyala com a llindar de control de l'epidèmia.El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dijous que Catalunya tindria 7.000 morts més si hagués gestionat la pandèmia de la mateixa forma que ho ha fet la Comunitat de Madrid, on les restriccions anticovid són més laxes.El mateix ha opinat, en una entrevista en Catalunya Ràdio, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, que ha assenyalat que les decisions de Madrid «tenen un preu en morts».