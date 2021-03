Un 'Pinocho' reinventat i tecnològic arriba a la sala Barts

Després del seu pas pel Teatre Calderón de Madrid, aquest clàssic reinventat s'estrena a Barcelona per a donar a conèixer la història de la Cereza, una jove inventora que trobarà l'amistat en una de les seves creacions. Aquesta nova versió està escrita i dirigida pel guionista, compositor i entrenador vocal José Masegosa, premi al millor musical OFF amb la seva obra 'L'Ascensor', i protagonitzada per Ángel Martínez, Laura Enrech, Sara Navacerrada i Antonio Villa.Cereza és una nena inventora de 14 anys, intrèpida, superdotada, creativa, però no té do de gents. Com no ho aconsegueix, ni tan sols a través de les xarxes socials, decideix començar un experiment per a crear a un nen androide (PIN8), que es convertirà en el seu millor amic. L'experiment no surt com ella desitja i PIN8 resulta ser un robot sense sentiments. A partir d'aquí, comença una aventura per aconseguir que la seva creació es converteixi en un nen sincer.Ángel Martínez, que interpreta el personatge de Pinotxo, ha destacat que l'obra té moltes similituds amb l'original com la personalitat del protagonista. La gran diferència, ha apuntat, és que a l'inici és un robot en comptes d'una marioneta, però després quan es converteix en nen té la innocència pura i fa reflexionar sobre que els nens són innocents, observen i imiten.Sara Navacerrada es posa en la pell de Cereza i ha assenyalat que el personatge és una nena de 14 anys que viu sola i «està una mica avorrida i es dedica a crear ens a veure si troba un amic». En declaracions a l'ACN, l'actriu ha dit que la funció és dinàmica i amena i està «plena d'estímuls» i els nens es queden sorpresos amb l'espectacle. Ha admès que potser els adults al principi els xoca que no sigui el Pinotxo tradicional, però molt ràpid hi entren.Masegosa apunta que quan va dissenyar l'espectacle volia que la música sonés als anys 80 i, pel que fa l'escenografia, van decidir que tot havia d'estar il·luminat tan la roba d'ells com l'escenari.