Treball no ha pagat l'ajut a 36.884 treballadors en ERTO per l'atac al SEPE

Del total de pendents a pagar, alguns casos (11.256) es podrien resoldre ràpidament perquè ja s'ha acreditat que compleixen els requisits però falta que el SEPE faciliti el número de compte bancari. Els que més preocupen a la conselleria que dirigeix Chakir El Homrani són els 25.628 treballadors dels quals s'ha de rebre tota la informació, tant el compte bancari, com el temps que porten en un expedient.El Ministeri de Treball assegura que el SEPE està treballant amb normalitat després del ciberatac, que va paralitzar els seus sistemes completament, però el Departament assenyala que els problemes en l'entrega de dades necessàries per tramitar l'ajut són una prova que encara hi ha afectació. «La demora és deu fonamentalment a l'atac informàtic rebut fa setmanes pel SEPE, fet que ha alentit la transferència de la informació necessària per efectuar els pagaments i que, ara mateix, ha paralitzat l'arribada de més dades», indica la conselleria en un comunicat.El gruix de sol·licitants que no ha rebut l'ingrés s'eleva a 45.388 comptant les 8.000 persones que tenen deutes amb l'administració i que no podran cobrar fins que regularitzin la seva situació. En total, el Govern va rebre 141.795 sol·licituds per tenir dret a l'ajut per empleats en ERTO o amb contracte fix-discontinu.La conselleria enviarà entre aquest dimecres i aquest dijous un SMS a totes les persones que no han cobrat la subvenció on se'ls explicarà la seva situació concreta.Tal com va anunciar el conseller de Treball a principis de mes, els ajuts extraordinaris per treballadors amb baixos ingressos inclosos en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) varien en funció del temps d'afectació. És de 600 euros per a les persones en un expedient durant 3 mesos; de 700 euros pels que han estat amb la feina suspesa entre 4 i 5 mesos; de 800 euros per als empleats que fa entre 6 i 7 mesos que es troben en aquesta situació; de 900 euros per a les persones en ERTO entre 8 i 10 mesos.Pel que fa a la transferència directa pels autònoms, el Departament de Treball ja ha finalitzat el pagament de l'ajut extraordinari de 2.000 euros a les 187.003 persones que el van sol·licitar. Aquest ajut ha suposat una inversió de 374 milions d'euros.En total, 328.799 persones treballadores -entre autònoms, en ERTO i amb contracte fix-discontinu- reben aquest trimestre els ajuts econòmics del Departament, als quals s'han destinat 467 milions d'euros.