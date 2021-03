Salut demana responsabilitat a la ciutadania per Setmana Santa davant l'augment de contagis

El que es faci els propers dies decidirà com serà la quarta onada

Actualitzada 31/03/2021 a les 13:42

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha comparegut juntament amb el secretari general de Salut, Marc Ramentol, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, per valorar la situació epidemiològica de Catalunya.Vergés ha alertat de l'increment del nombre de contagis per coronavirus en els darrers dies i assegura que «frenar-los és responsabilitat de tots». Per aquest motiu ha demanat a la ciutadania que actuï amb responsabilitat aquests dies de Setmana Santa.Tot i que puja la corba de contagis, Vergés ha confirmat que aquesta no ho fa de forma dràstica «per la qual cosa encara estem a temps de frenar el creixement i que no hi hagi una quarta ona molt pronunciada». Tot i les males dades epidemiològiques, des del Govern no han optat per modificar les actuals restriccions anticovid.A més a més, la responsable de Salut ha explicat que el ritme de vacunació està agafant força i que durant el dimarts es va assolir gairebé 60.000 inoculacions en un dia, el màxim aconseguit fins ara.Per la seva banda, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, assegura que «estem entrant en uns dies molt importants que decidiran el comportament epidemiològic i com serà la quarta onada».D'aquesta manera ha alertat que el sistema sanitari ja ha començat a notar els primers efectes d'una nova onada, per la qual cosa es reforçaran les estratègies assistencials i de vacunació. I ha acabat amb un missatge clar «sols no ens en sortirem, necessitem l'ajuda de la ciutadania».Finalment, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que a partir de dijous comença una altra operació sortida de Setmana Santa i que s'espera que augmenti la mobilitat a Catalunya. Per això, els Mossos d'Esquadra iniciaran un nou dispositiu amb 1.070 controls repartits per tot el territori per garantir la seguretat a les carreteres.