Google també cancel·la la seva presència al Mobile World Congress

Hi seran virtualment i afirmen estar «ansiosos» per veure's a Barcelona el 2022

Actualitzada 31/03/2021 a les 23:28

El gegant d'internet Google tampoc acudirà enguany al Congrés Mundial de Mòbils de Barcelona, i segueix així el pas marcat per altres grans tecnològiques estatunidenques, segons va confirmar avui a Efe un portaveu de la companyia.«Seguint les nostres actuals restriccions i protocols per la covid-19, Google ha pres la decisió de no exhibir en el Congrés Mundial de Mòbils enguany», va dir el portaveu de l'empresa a Efe.«Continuarem col·laborant de manera pròxima amb la GSMA (l'entitat organitzadora de l'esdeveniment) i farem costat als nostres socis mitjançant oportunitats virtuals. Estem ansiosos per les activitats d'enguany i per veure'ns a Barcelona en 2022», va afegir.Després de cancel·lar-se per complet l'edició de l'any passat, està previst que el MWC (com se'l coneix per les seves sigles en anglès) se celebri de manera presencial aquest any del 28 de juny a l'1 de juliol.La baixa de Google se suma a les ja anunciades per part de Cisco, British Telecom (BT), Facebook, Oracle, Sony, Ericsson i Nokia.El degoteig de cancel·lacions va començar l'endemà que la patronal GSMA, organitzadora del Mobile, presentés el protocol per a participar en la fira, que es manté sense cap canvi.Amazon, una altra de les grans signatures estatunidenques que normalment compta amb presència en el congrés, ha comunicat a Efe que de moment no tenen res a comunicar sobre aquest tema.Mentre aquests anuncis de cancel·lacions se succeïen, l'organització va revelar una confirmació, la de TelcoDR, especialista en el núvol públic, que participarà en l'esdeveniment com un dels majors expositors per superfície.