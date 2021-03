El Port de Barcelona assegura que el consumidor final no notarà el retard dels vaixells procedents del canal de Suez

No consta que cap dels portacontenidors amb destinació a la capital catalana hagi optat per donar la volta a l'Àfrica

Actualitzada 31/03/2021 a les 23:22

El cap d'Estratègia del Port de Barcelona, Jordi Torrent, ha assegurat aquest dimecres que els consumidors finals no notaran els retards dels vaixells procedents del canal de Suez amb destinació a la capital catalana atrapats durant prop d'una setmana per l'incident de l'Ever Given. En canvi, sí se'n poden ressentir una mica més les empreses, ha admès Torrent, que ha quantificat les demores en les arribades a la capital catalana entre dos i vuit dies. De moment, al Port no els consta que cap dels vaixells que van sortir amb destinació a l'Àsia o que han d'arribar a Barcelona hagin optat per vorejar el cap de Bona Esperança per evitar el col·lapse causat pel portacontenidors Ever Given, desencallat aquest dilluns.