El Govern vol que el Meteocat tingui competències exclusives coincidint amb el centenari

Cent anys d'història

«Catalunya mereix que el seu servei meteorològic pugui continuar avançant sense traves», ha indicat Calvet. Per això «cal entendre que les competències concurrents en meteorologia no poden mantenir-se més temps, ja que això va en detriment de la credibilitat dels organismes implicats i en contra de la racionalització de la despesa».El conseller, que ha qualificat l'SMC de «veritable estructura d'estat», ha subratllat que l'SMC és «gairebé el degà» de les empreses del departament, de la mà de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat. També ha recordat que les cartes del temps del primer Servei Meteorològic amb la predicció diària s'emetien dos cops al dia des de Ràdio Barcelona a partir del 1917. Actualment, el web de l'SMC «és el més visitat de la Generalitat, amb 120 milions de pàgines vistes l'any, a més dels 279.000 seguidors que té a Twitter».D'altra banda, Calvet ha destacat que l'ordenació del territori «requereix un coneixement climàtic molt acurat» i ha advertit que «davant la necessitat d'una transició energètica ordenada», l'SMC, igual que l'Agència Catalana de l'Aigua, «han d'ajudar a saber on seran més eficients les instal·lacions d'energies renovables, perquè ens hi juguem el nostre futur i el del planeta».El 31 de març del 1921, el Consell Permanent de la Mancomunitat va aprovar el decret que establia la creació del Servei Meteorològic de Catalunya, que va treballar durant 17 anys fins que va ser suprimit el 1939. Les tropes franquistes van destruir-ne la seu i van requisar-ne l'arxiu i la biblioteca.D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 1979, la Generalitat tenia competència exclusiva en matèria del Servei Meteorològic de Catalunya, sens perjudici del que disposa la Constitució espanyola. Amb aquest suport legal, el mes de juliol del 1996, el Consell Executiu de la Generalitat reestructurava el Departament de Medi Ambient i creava, en el seu sí, el Servei de Meteorologia.Anys després, el 14 de novembre del 2001, s'aprovava al Parlament la Llei de Meteorologia, per la qual es crea el Servei Meteorològic de Catalunya com una entitat de dret públic de la Generalitat amb personalitat jurídica pròpia i adscrita al Departament de Medi Ambient. L'objecte d'aquesta Llei és establir i regular els instruments necessaris per garantir una informació meteorològica de qualitat en el marc de les competències de la Generalitat en matèria de meteorologia. També es pretén donar resposta a les necessitats d'informació meteorològica i climàtica, com a element bàsic per al suport, assessorament i informació en matèria de meteorologia en l'àmbit de la Generalitat.