Apareix un monòlit metàl·lic a la platja de Sa Conca

La particular estructura d'acer inoxidable s'ha trobat a primera hora del matí. Entre els qui n'han fet ressò hi ha l'associació Arocinema, que n'ha difós imatges per xarxes. «Sembla un homenatge d'en Kubrick a en Ray Harryhausen», diu l'entitat al seu facebook (en referència al tècnic nord-americà d'efectes visuals cinematogràfics).El monòlit de Sa Conca fa uns 3 metres d'alçada, és fet d'acer inoxidable i reflecteix diferents parts de la platja. De moment, es desconeix qui l'ha instal·lat en aquest indret de la Costa Brava. L'Ajuntament de Platja d'Aro, de moment, ha instal·lat una tanca de cordes al seu voltant com a mesura de prevenció davant la covid-19 (perquè molta gent s'apropava a tocar l'estructura).En els darrers mesos, monòlits com el que ha aparegut a Sa Conca s'han pogut veure en altres indrets del món. El primer es va trobar a finals de novembre de l'any passat enmig del no-res al desert de Utah (Estats Units). A partir d'aquí, se n'han localitzat en diferents parts del globus com a Califòrnia, Romania, els Països Baixos, el Regne Unit i, fins i tot, un poble de Segovia. Allò més probable, i amb el que s'especula, és que al seu darrere hi hagi un col·lectiu d'artistes.